Zomerstop? Daar heeft theater De Hofnar in Valkenswaard nou juist geen behoefte aan

VALKENSWAARD - Normaal gesproken zou het theaterseizoen binnenkort tot stilstand komen, om in september weer van start te gaan. Maar aan een zomerstop heeft theater De Hofnar in Valkenswaard nou juist geen behoefte. Dus blijven in juli en augustus de (achter)deuren open. ,,Mensen willen er ook een keer uit.”

De zaal van De Hofnar is de afgelopen week flink aangepakt: het podium en stoelenrijen zijn weggehaald, alles is gelijkvloers gemaakt. Theaterstoeltjes en bijbehorende tafeltjes staan in plukjes her en der verspreid over de zaal. Door de nieuwe afstandsregels blijft van de capaciteit van 425 stoelen nog maar vijftien procent over. ,,We gaan na 1 juli uit van maximaal 60 tot 65 toeschouwers per voorstelling", zegt directeur Paul L'Herminez. ,,Die moeten op een prettige manier in de zaal kunnen vertoeven."

Dit jaar staat alles op z'n kop door het coronavirus. Officieel mogen de theaters in Nederland vanaf 1 juni weer open, met strikte regels: 1,5 meter afstand en maximaal 30 aanwezigen. Per 1 juli wordt waarschijnlijk opgeschaald naar een maximum van 100 personen. De Hofnar gaat vanaf 18 juni weer open, de week daarvoor wordt proefgedraaid. In tegenstelling tot andere jaren gaat het theater tijdens de zomervakantie niet op de knip. L'Herminez denkt dat het publiek onderhand wel snakt naar een beetje vertier. ,,Mensen hebben veel thuis gezeten. Ze zullen niet op vakantie gaan, of ze blijven in eigen land. Dan is het aan ons om een mooie programmering aan te bieden."

Het theater richt zich de komende maanden hoofdzakelijk op films. Volgens de directeur was het al de bedoeling om vanaf september De Hofnar enkele dagen in de week als filmhuis neer te zetten. ,,De aanschaf van apparatuur hebben we versneld naar voren gehaald."

Achterom

Het theatercafé blijft voorlopig nog dicht. Omdat De Hofnar in een gemeenschappelijk gebouw zit, is het te lastig om controle op de toegang te houden, verklaart L'Herminez. De voordeur blijft dan ook gesloten. Bezoekers van het theater moeten via 'laden en lossen' aan de achterkant naar binnen. En achterom is ook de uitgang. Hoe de toekomst van het theater er uit ziet? Die vraag houdt L'Herminez wel bezig. Een antwoord heeft ook hij zo 1, 2, 3 niet. ,,Het is spannend en onzeker. Als dit lang duurt, moeten we nadenken over een andersoortige functie voor De Hofnar. Dan moeten we het theater anders invullen, met een ander kostenplaatje en een ander financieel plaatje."