ZomerVakantiekoor De Pracht uit Waalre zingt één keer voor publiek

Daan (12) brengt met zijn wagen een ode aan het bloemencor­so in Valkens­waard

30 juli VALKENSWAARD - Werken aan een mooie creatie, en dan het liefst alleen. Nou ja, met een beetje hulp van vader René is Daan Sleegers al een paar maanden druk bezig met het bouwen van zijn wagen die in september te zien is tijdens het bloemencorso in Valkenswaard.