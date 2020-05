‘Zonder Frans Smits geen rugby in Valkenswaard’

VALKENSWAARD - Veel eerbetoon was er vrijdag in de vroege voormiddag voor de overleden Frans Smits uit Aalst.

Op zijn laatste rit naar zijn afscheidsbijeenkomst in Veldhoven namen op de rotonde Waalreseweg/Hazelaar in Valkenswaard tientallen rugbyers van de plaatselijke rugbyclub The Vets afscheid van hun erelid en de medeoprichter van de club.

Quote Hij was een warm persoon, die heel duidelijk zijn stempel gedrukt heeft op de club Martin Knook, The Vets Frans Smits (68) is op 3 mei in Leende overleden. De huidige trainer van The Vets, Martin Knook, begon ruim dertig jaar geleden zijn rugbycarrière onder de leiding van Frans Smits, de man van het eerste Vets-uur. Smits was onder meer bestuurder, actief rugbyer en trainer. Martin Knook: ,,Hij was een warm persoon, die heel duidelijk zijn stempel gedrukt heeft op de club.” Knook vond het eerbetoon aan Smits langs het oude VETS-terrein in het gebied Hazelaar indrukwekkend. ,,Zoals het voor een echte rugbyer betaamt: met veel gezang en luid handgeklap.”

Berend ten Cate, vriend van Frans Smits, was ook aanwezig voor het eerbetoon. In 1982 was hij eveneens betrokken bij de start van de rugbyclub. ,,Frans was in alles de grote voortrekker.”