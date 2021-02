Zorgen in buurt om uitbreidingsplan Dommelvallei in Borkel en Schaft

VALKENSWAARD - Omwonenden van De Dommelvallei in Borkel en Schaft maken zich zorgen om de uitbreidingsplannen die de camping heeft. De bewoners vinden dat met de uitbreiding de leefbaarheid in de buurt onder druk komt te staan.

Het plan van campingbaas Frank van de Ven om De Dommelvallei aan de Schafterdijk de komende jaren te laten uitgroeien tot een vakantiepark met 300 chalets roept in de buurt veel vragen op. De buurt betreurt het bovendien dat ze de plannen uit deze krant hebben moeten vernemen, zo schrijft een aantal bewoners van de Schafterdijk, het Poterseind, Klein Schaft en de Maastrichterweg in een brief aan de Valkenswaardse politiek.

Mensen in nood

Op de camping, vlakbij de Belgische grens en de Achelse Kluis, wordt nu al jaren illegaal gewoond. De gemeente weet daar van en verwijst zelf wel eens mensen in nood door naar De Dommelvallei. Valkenswaard heeft nu besloten bewoning tot uiterlijk 1 januari 2030 toch toe te staan. De gemeente stelt daarbij wel voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat straks hooguit 90 chalets of woonwagens voor tijdelijke huisvesting worden gebruikt.

De buurtbewoners vragen zich nu onder meer af of er na 2030 inderdaad geen sprake van permanente bewoning zal zijn. Ze vrezen dat de tijdelijke ontheffing die Valkenswaard nu wil verlenen, slechts een ‘opmaat is naar een definitieve situatie is zoals dit ook in andere gemeenten is gebeurd'. De omwonenden vinden het daarnaast opvallend dat de gemeente in bepaalde gevallen naar De Dommelvallei verwijst, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsmigranten of ‘sociale knelgevallen’.

Verdubbelen

‘Voor ons gevoel gevoel wordt de oplossing van huisvestingsproblemen in de gemeente Valkenswaard bij ons in de buurt neergelegd. Het aantal inwoners van Schaft kan meer dan verdubbelen op een relatief klein gebied met een ontsluiting aan de Schafterdijk. Wat betekent dat voor onze leefbaarheid, kijkend naar onder meer het verkeersgedrag van sommige permanente bewoners van De Dommelvallei, het zwerfvuil langs de Schafterdijk en de (geluids-)overlast?', zo vraagt de buurt zich hardop af.

De omwonenden plaatsen ook vraagtekens bij het voornemen van de gemeente om op camping Brugse Heide wel actief te gaan optreden tegen permanente bewoning. Ze vrezen dat de bewoners die daar dan weg moeten, ook naar De Dommelvallei zullen komen.

Te weinig oog

De bewoners benadrukken niet tegen de camping te zijn en realiseren zich ook dat die op basis van het bestemmingsplan kan doorgroeien. Desondanks krijgt de buurt ‘het gevoel dat de gemeente in deze wellicht te weinig oog heeft voor de belangen en zorgen van de bewoners van Schaft in het algemeen en de buurtbewoners in het bijzonder'.