Zuipkeet in Valkenswaard gaat in rook op, kachel mogelijk de boosdoener

Nieuwe kinder­schoe­nen­win­kel in Den Hof in Aalst

1 februari AALST - Terwijl het pak sneeuw voor de deur van Feet Fieuw langzaam aan het smelten is, staat in de winkel een spiksplinternieuwe voorjaarscollectie kinderschoenen te pronken. Voeten vanaf maatje 17 tot en met maat 40 kunnen vanaf vandaag hippe sneakers of rubberen regenlaarsjes aangemeten krijgen.