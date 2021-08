Zure druiven voor Doe-Week Dommelen; weer uitstel jubileumeditie, te weinig vrijwilligers én verhuizing

Het opnieuw schrappen van de kindervakantieweek viel het bestuur van de Stichting Doe-Week Dommelen erg zwaar. In 2020 was het corona. Nu kwam daar nog het grote tekort aan vrijwilligers bij. Voorzitter Geoffrey van Gerven: ,,De 45ste editie van Doe-Week Dommelen zou een speciale worden: een lustrumfeest en afscheid van de Keersopperweg. We moeten verhuizen. Waarheen is nog niet duidelijk.’’

Geruisloos

Vorig jaar zou Michiel van Son na de 45ste editie als voorzitter afscheid nemen. Hij bleef wel bestuurslid. Dat is toen geruisloos gebeurd. De voorzittershamer is evenzo geruisloos overgenomen door Geoffrey van Gerven (45). Zijn presentatie en vuurdoop zouden volgende week zijn bij de tweede poging om het lustrumfeest te vieren. ,,Wat is er mooier om dat te doen tijdens de traditionele laatste vakantieweek. Samen met vele honderden kinderen.’’

De tweede afzegging voelt extra wrang omdat de Doe-Week naar een andere locatie moet. Het huidige terrein valt deels binnen de natuurontwikkelingen in het Keersopdal. Van Gerven wijst op de betekenis van zijn organisatie: ,,De Doe-Week is een belangrijk visitekaartje voor Dommelen. Voor de kinderen iets bijzonders, iets waarmee al decennialang de schoolvakantie wordt afgesloten. Steeds achthonderd tot duizend kinderen en ongeveer tweehonderd vrijwilligers.’’

Quote Het mag niet nog eens stranden op een tekort aan medewer­kers Geoffrey van Gerven, Doe-Week Dommelen

De zoektocht naar vrijwilligers is voor de nieuwe Doe-Week-voorzitter een speerpunt. ,,Het mag niet nog eens stranden op een tekort aan medewerkers.’’ Geoffrey van Gerven weet ook dat er niet voor het eerst een tekort was. Al vele jaren kwamen er extra oproepen. ,,Met telkens nog tientallen aanmeldingen. Steeds was alles op 1 juni rond. Dit jaar zag het er eind juli slecht uit. Half augustus moesten we alles afblazen. Op vrijdag de dertiende. Hoe wrang kan het zijn!’’

De factoren noemt Van Gerven talrijk: onzekerheid corona, vroege start nieuwe schooljaar elders, weinigen beschikbaar voor de hele week, steeds toenemende regelgeving. Het bestuur beraadt zich binnenkort over de te nemen stappen om volgend jaar toch de 45ste editie te kunnen houden.

Het vrijwilligersbeleid zal naar het idee van Geoffrey van Gerven wellicht wat anders gaan verlopen. ,,De structuur van de vakantieweek gaan we zeker niet veranderen.’’ Wel wordt onder meer gedacht aan vroege inschrijving van kinderen, wellicht voor aanvang van de zomervakantie en vrijwilligers per dag inschrijven. Voor ouders van de jongste kinderen één dag vrijwillige ondersteuning. ,,Bij het aantal van vijftien kinderen per groep hebben we dan over de vijf dagen voor elke groep drie ouders per dag. Dat geeft al aardig wat lucht.’’

Struikelen over regelgeving

Van Gerven beseft ook dat je dan wel eens zes- tot achthonderd vrijwilligers nodig zult hebben. ,,Dan kan de regelgeving ons wellicht parten gaan spelen. Daar struikelen we nu al steeds over. Denk dan alleen maar aan de verplichte VOG’s, de Verklaring Omtrent het Gedrag. We hebben dus het komend jaar aardig wat werk te verzetten. Met daarbij als extraatje een verhuizing. Er is nog geen zicht op een andere locatie. Het overleg met de gemeente loopt nog.’’

Volgens een gemeentelijke woordvoerder komt er ‘in ieder geval de komende maanden duidelijkheid óf en zo ja waarheen het evenement verhuist, zodat in 2022 de Doe-Week (en het jubileum) groots gevierd kan worden’.

Volledig scherm De Doe-week in 2018. © archief DCI Media