‘Zwembad staat veel te dicht op mijn erfgrens’: Waalrese burenruzie voor hoogste rechter

Verdachte Waalrese zakenman weer in opspraak, gemeente legt bouw binnenzwem­bad stil

WAALRE - De aanleg van een riant binnenzwembad bij het landhuis van een omstreden zakenman in Waalre maakt de tongen los in het dorp. En nu komt ook de gemeente in actie. De bouw van het zwembad met sauna en bar is stilgelegd omdat de uitbreiding veel groter is dan toegestaan volgens de vergunning uit 2019. Aan de eigenaar is een dwangsom opgelegd die kan oplopen tot 30.000 euro.

17 april