Zwendel rond elitepaarden onder de loep: ‘Letterlijk met handjeklap miljoenendeals gesloten’

Op de landweg vlakbij de Belgische grens wisselen tractoren en groepjes wielrenners elkaar af. Veel fietsers stoppen voor een ‘trappistje’ bij de Achelse Kluis. Maar deze zomeravond in 2015 wordt de weg gedeeld met Ferrari’s en Rolls-Royces. De bestuurders komen niet voor het bier, maar voor het luxueuze landgoed dat een paar honderd meter verderop uit de grond is gestampt.



In Valkenswaard is om de hoek van de paardenarena van voormalig olympisch springruiter Jan Tops het zoveelste gloednieuwe paardencomplex gebouwd. Vier miljoen heeft de Spaanse eigenaar gepompt in het gebouw dat het midden houdt tussen een Zuid-Afrikaans wijnhuis en een pittoresk stationsgebouw. Breed lachend wordt de nieuwe aanwinst door de burgemeester en wethouders met champagne beklonken.