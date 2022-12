93ste stoet Aalst carnaval telt 71 carnavalsgroepen: “De Droeige Sossissen op kop, De Lodderoeigen laatste groep”

Er is één carnavalsgroep gestopt, AKV Gralek Gerieflèk. Die wordt vervangen uit een groep van de wachtlijst. Voortaan spreken we niet meer van de losse groep De Droeige Sossissen, maar van AKV De Droeige Sossissen. AKV Krejeis is voortaan grote groep, Schiefregt’Oever is kleine groep, Nieje gaat van de kleine naar de middelgrote groepen. Er zijn in totaal 39 kleine groepen, 20 middelgrote groepen en 12 grote groepen. De Droeige Sossissen lopen als eerste carnavalsgroep, De Lodderoeigen sluiten de stoet af.