Aagje (28) van GRAAG ontwerpt grappige kaartjes: “Maar ook de gepersonaliseerde deurmatten en huisnummerbordjes zijn populair”

Aalst RESTOTIP. ‘La Bottega dei Sapori’ in Aalst: “Authentie­ke Marchegi­aan­se gerechten om bij weg te dromen”

Na een carrière als goudsmid en kinesitherapeut verhuisden Heidi Bosmans en Ives Van Couwenberghe in 2010 naar het Italiaanse Le Marche om er een oud monnikenklooster te verbouwen. Nu zijn ze terug in Aalst, openden ze recent ‘La Bottega dei Sapori’ en serveren ze de lekkerste authentieke Marchegiaanse gerechten. Hopelijk wordt dit een blijver in Aalst.

23 december