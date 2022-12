Aalsters stadsbestuur gaat voor deklassering Sint-Jozefskerk: “Geen financiële zelfmoord plegen omwille van nalatigheid van anderen”

Aalst Vier jaar cel voor neersteken cafébaas Stefaan

De man die eind augustus midden op straat in Aalst cafébaas Stefaan Lacroix, uitbater van Den Heiligen Gheest, neerstak, is dinsdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. “Te weinig”, vindt Lacroix. Die kroop door het oog van de naald nadat hij door Ailton A. (30) was neergestoken. Hij had een snee van veertig centimeter dwars over zijn buik.

16:57