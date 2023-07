Achelse Kluis lanceert nieuw biermerk: “PASSEUR wordt evenveel gedronken als ons veel bekendere abdijbier”

Een 50 meter hoog appartemen­ten­ge­bouw in hout en glas langs de A67 als entree Geldrop én Brainport

GELDROP - Het zijn indrukwekkende getallen. 331 woningen, waarvan 142 studio’s in het verduurzaamde Stayy-gebouw (voormalig NH Hotel). Daarnaast 82 appartementen in een langgerekt, nieuw gebouw pal voor de Stayy en 106 appartementen in een 50 meter hoog, iconisch gebouw in hout en glas. Het wordt een waardige entree voor Geldrop én Brainport, aldus de plannenmakers.