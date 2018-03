Actie voor behoud Nuenens kunstwerk in Valkenswaard

Wietpand Valkenswaard mogelijk lang op slot

15:27 VALKENSWAARD - De woning aan de Zandbergstraat in Valkenswaard waar de politie woensdagmiddag een hennepkwekerij aantrof, kan in het uiterste geval voor onbepaalde tijd worden gesloten. Nadat agenten een ruit hadden ingetikt, vonden ze drie in werking zijnde kwekerijen. En dat was in dat huis niet voor het eerst.