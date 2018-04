Adviseur Salvador Stables doet aangifte tegen officier van justitie

De Spaanse paardenhandelaar José Javier Salvador en eigenaar van Salvador Stables is de hoofdverdachte in een FIOD-onderzoek naar belastingfraude en witwassen. De FIOD denkt dat het luxe stallencompex is betaald met crimineel geld en baseert zich onder andere op de contacten van de Spanjaard met bekende figuren uit het criminele milieu.

Zo is de Rotterdamse bedrijfsadviseur van Salvador Stables volgens de officier van justitie de rechterhand van de Eindhovense drugsbaron Janus van W. De Rotterdammer is woedend over die kwalificatie. In zijn aangifte staat dat er geen enkele zakelijke of persoonlijke relatie met de drugscrimineel is. ,,De aantijging is onjuist en niet alleen lasterlijk maar ook grievend en nadelig'', schrijft zijn advocaat.