Alicja Gescinska in Utopia: “Een oefening in menselijkheid”

Aalst Nooit zoveel eenzamen en kansarmen op kerstfeest van Kerst in de Stad: “Dit is meer dan een etentje. We vieren samen Kerstmis, ook al kennen we elkaar niet.”

320 eenzamen en mensen in armoede vierden samen Kerstmis op het kerstfeest van Kerst in de Stad in Aalst. Nog eens 40 anderen kregen een kerstmaaltijd thuis geleverd. Na twee coronajaren is het kerstfeest terug in De Horizon en dat het crisis is zoveel is duidelijk: nooit waren er zoveel inschrijvingen als in 2022. “Het leven is duurder, maar eenzaamheid mag je ook niet onderschatten.”

15:00