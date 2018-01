Alleen D66 doet niet mee aan Verklaring Omtrent Gedrag

Fractieleider en lijsttrekker Pieter van Rijswijk van die partij vindt dat de VOG, waarbij wordt gekeken of iemand een strafblad heeft, een schijnveiligheid creëert. ,,Een VOG zegt helemaal niets over de integriteit van mensen. De grote beïnvloeders zijn vastgoedmensen en criminelen, die gaan niet in de raad zitten, die hebben daar hun mannetjes voor. En zo'n VOG is een momentopname. Het zegt hoogstens dat iemand de afgelopen jaren niet op een strafbaar feit gepákt is. En veel landelijke politici die de laatste tijd om een integriteitsschandaal moesten aftreden, hadden juist wel een VOG."

Papiertje

Van Rijswijk geeft aan dat veel leden van zijn partij vanuit hun werk of andere functies al een VOG hebben. Hij lijkt vooral moeite te hebben met de gekozen constructie in Valkenswaard. Sommige partijen gaan het papiertje vragen aan alle mensen op de lijst, andere eisen alleen een VOG van kandidaten die reëel gezien verkiesbaar zijn. En dan nog is het aan de partijen zelf of zij een kandidaat (al dan niet met VOG) op de lijst zetten en in aanmerking laten komen voor een plek in de raad. ,,We zijn niet per definitie tegen een VOG", licht Van Rijswijk toe. ,,Maar laten we het dan wettelijk regelen en niet op deze manier. Dit is een wassen neus."