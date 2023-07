Als het emmertje overloopt, biedt het buurtgezin rust en ademruimte

Wat te doen in Limburg dit weekend: foodtruck­fes­ti­val in Lommel en kampvuur­con­cert in Al­den-Bie­sen

Nog geen plannen dit weekend? Dan kan je ongetwijfeld iets leuk uitpikken in de door ons opgestelde weekendtips. Van een bierfestival tot een vlindersafari of zelfs een kampvuurconcert op niveau. Dit zijn onze 5 tips voor het weekend van 14, 15 en 16 juli in Limburg.