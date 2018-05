Amusement en amuse tegelijk

De rode loper is uitgelegd voor de eerste van twee avonden Cabaculinair, onderdeel van de 53e Eindse Muziekfeesten. 180 gasten lopen met een glas champagne door een erehaag van bedienend personeel naar hun sjieke tafel en zwarte stoelen met een witte strik. De strik is aan het begin van de avond, als de jassen erover hangen, niet zichtbaar, maar als het later wat kouder wordt zijn de strikken weer te zien!

Cabaret+eten

Hans Vereijken is een van de obers, en net als alle andere vrijwilligers is hij lid van de organisatie: Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind. ,,Dit is leuk om te doen. We hebben speciale instructies gekregen, omdat de bediening hier toch anders is dan in de grote biertent waarin voorheen de muziekfeesten werden gehouden.” Nu wordt er gefeest op het Einderplein, midden in ’t Eind, dat voor de gelegenheid bijna geheel is overkapt.