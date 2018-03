ANALYSE: Werk aan winkel in Valkenswaard

Verkiezingen / analyseVALKENSWAARD - De winkelleegstand is extreem hoog, de bevolking vergrijst als een malle, jongeren zoeken hun heil elders. En: Valkenswaard had wéér een integriteitskwestie. Uitdagingen genoeg.

De grootste tegenvaller van de afgelopen vier jaar in Valkenswaard? Dat was ongetwijfeld het ‘Dossier Westparallel’. De nieuwe weg, die het dorp eindelijk van het doorgaande vrachtverkeer moet verlossen, kreeg ook deze raadsperiode geen groen licht van de hoogste bestuursrechter.

En nee, het moet gezegd, de vertraging zelf is niet toe te schrijven aan de lokale politiek. CDA-wethouder Mart Wijnen zou bij wijze van spreken zijn schoen opeten in ruil voor het startschot van de aanleg. Maar had de verkeersoverlast in de dorpskern niet eerder aangepakt kunnen, of moeten, worden? Pas nadat bewoners van de Eindhovenseweg vorig jaar in opstand kwamen tegen het vrachtverbod op de Europalaan, en de gemeente nat ging bij de rechter, kwam er daadkracht vanuit het gemeentehuis. Ineens werd alles in het werk gesteld om zo veel mogelijk vrachtverkeer uit het centrum te weren.

Masterplan centrum

De vraag rijst: hoe lang kan Valkenswaard nog wachten op de weg? Het voortdurende uitstel werkt als een rem op andere ontwikkelingen. Het veelbelovende Masterplan voor een aantrekkelijker centrum staat bijvoorbeeld nog steeds deels in de ijskast. En dat terwijl het dorpshart wel een impuls kan gebruiken; Valkenswaard spant de kroon in de regio wat betreft winkelleegstand.

Er zijn nog meer zorgen voor morgen. De vergrijzing en de ontgroening slaan hard toe. Voor de komende jaren ligt in Valkenswaard de focus op het aantrekken van starters en jonge gezinnen. De afgelopen raadsperiode is duidelijk gekozen: alle ballen op de vrijetijdseconomie, ruim baan voor recreatie en toerisme. Via citymarketing wordt de gemeente als merk uitgevent. Valkenswaard moet een plek zijn waar jonge gezinnen zich willen vestigen, waar het goed toeven is voor expats die in de Brainportregio werken en natuurlijk ook voor de vele ouderen die in het dorp wonen. Of de gekozen koers de juiste is, zal moeten blijken.

Kluif

Over uitdagingen gesproken: het Eurocircuit wordt nog een hele kluif. Te lang heeft de gemeente die hete aardappel voor zich uitgeschoven. Omwonenden én gebruikers verdienen duidelijkheid over wat er wel en niet mag. Ook over de bestuurlijke toekomst, wel of niet aansluiten bij het stedelijk gebied, moet een ei worden gelegd.

Bouw

Wat gebeurde er nog meer? Valkenswaard bouwde. Lage Heide, aan de rand van Dommelen, kwam toch nog op stoom. De Paardenboulevard aan de Maastrichterweg kreeg vaste vorm. De bouw en renovatie van sportcomplex de Nieuwe Wedert, op Den Dries, ging eindelijk van start. Borkel en Schaft mag weer hopen op nieuwbouw, essentieel voor de leefbaarheid in het dorp. Het blijft wel erg stil rond de claim van 13 miljoen voor het afgeschoten Plan Dommelkwartier, die nog boven de markt hangt, en waarvoor ontwikkelaar Latoures en de gemeente nog steeds in mediation zijn.

Bij datzelfde Latoures is raadslid Ruud van Dijk medeaandeelhouder. Deze nummer twee op de lijst van Valkenswaard Lokaal is momenteel onderwerp van een integriteitsonderzoek. Naar aanleiding van publicaties in deze krant onderzoekt een externe commissie of Van Dijk zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling of integriteitsschending.

Het is niet de eerste keer dat Valkenswaard om zo’n kwestie in het nieuws komt. De gemeente heeft een bedenkelijke reputatie op dat gebied. Valkenswaard gaat prat op zijn hechte gemeenschap en rijke verenigingsleven.