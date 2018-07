Aparte route voor volgwagens Diekirch-Valkenswaard

De organisatie van de wielertoertocht Diekirch-Valkenswaard probeert de volgerskaravaan geheel te scheiden van de renners. Voor de begeleidende wagens is er een alternatieve route. Volgens Henk van Dooren van Stichting Wieleractiviteiten Wim Kemps ‘puur voor de veiligheid van de honderden wielrenners’. De 40ste editie van Diekirch-Valkenswaard is op zaterdag 25 augustus.

Als de begeleidende volgers met de auto voor, naast of achter de wielrenners rijden, betekent dat overlast voor andere verkeersdeelnemers. De laatste tien jaren reden de volgwagens de eerste honderd kilometer in de heuvels wel los van de renners. Nu sinds enkele jaren een groot deel van de tocht door Duitsland gaat, wordt het ook op de rest van de route gevaarlijk. Van Dooren: ,,Omdat er in Duitsland weinig fietspaden zijn en dus alles op de weg rijdt.”

Dringend beroep

Hij beseft dat de situatie moeilijk af te dwingen is. Immers toerfietsers én volgers zijn normale verkeersdeelnemers. ,,Wij doen nu echter bij de volgers een dringend beroep op hun gevoel voor veiligheid en sportiviteit. Volg de wielrenners dus niet over hun route. Zij ervaren dit als zeer hinderlijk.” De volgers krijgen een alternatieve routebeschrijving inclusief wegnummers via welke plaatsen ze van de ene stop naar de andere kunnen rijden.