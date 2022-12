‘Aquastar & Swim’ van start in Aquatopia: “Van aquacycling tot aquazumba”

Roosdaal/Aalst Zuco en Mister Spaghetti slaan handen in elkaar voor horecacollega’s: “We hopen dit de komende twee jaar stevig te laten groeien”

“Het is nu genoeg geweest met het gezaag en geklaag. Laten we de handen in elkaar slaan.” Met die ingesteldheid zijn Samuel Van Opdenbosch van Mister Spaghetti en Michel ‘Chelle’ Bogaerts van nachtclub Zuco een samenwerking aangegaan. “We willen de horecamensen iets bieden. Tegelijk tonen we hoe leuk een horecajob kan zijn en bewijzen we dat het niet allemaal draait om bakken geld binnen te halen.” Horeca Reveillon met Disco Dasco moet het startschot zijn. “Maar wie weet waar we met dit project over twee à drie jaar staan? Om alles extra kracht bij te zetten schenken we ook geld aan het Kinderkankerfonds”, luidt het.

26 december