Auto brandt volledig uit in Valkenswaard

In Heeze-Leende moeten mensen met vragen soms 2 maanden wachten op antwoord

9 januari EINDHOVEN - 22 procent van de Nederlandse gemeenten heeft geen mailadres op de website en kunnen burgers alleen nog maar via een contactformulier vragen stellen. In onze regio is dat het geval in Eindhoven, Helmond, Meierijstad, Son en Breugel, Nuenen, Deurne en Cranendonck. Dat staat in het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten.