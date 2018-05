Autobedrijf Jonkers in Valkenswaard pakt de draad weer op na brand

KBO Borkel en Schaft viert samen met het dorp feest

15:00 BORKEL EN SCHAFT - In Borkel en Schaft kunnen ze er niet omheen; de KBO bestaat dit jaar 60 jaar en dat moet gevierd worden. ,,Na twee jaren voorbereiding, is het komend weekend dan eindelijk zover”, aldus voorzitter Bert van Meijl. ,,We hadden natuurlijk met onze eigen leden alleen een etentje kunnen houden, maar we wilden het juist eens met het hele dorp vieren.”