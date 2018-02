Automobilist zwaargewond bij ongeval in Borkel en Schaft

Valkenswaardse gezelschap CV Ketel zet lied­jes-fes­ti­val voort

9 februari VALKENSWAARD - Het Valkenswaardse gezelschap CV Ketel maakt een doorstart met het Groot Striepersgats Liedjesfestival. De deelnemers moeten straks wel hun muzikale bijdrage weer geheel live presenteren. Ook verhuist het liedjesfestijn naar een andere locatie. In feite stond CV Ketel al in de startblokken om de organisatie van het Striepersgats Liedjesfestival over te nemen. Woordvoerder Ted van Hout: ,,Het gonsde eerder al rond dat het festival zou stoppen. Wij hebben daarop geanticipeerd met de vraag of iets dergelijks bij ons past. En wij zijn er klaar voor.”