Beëdiging Mart Wijnen in gemeenteraad Valkenswaard uitgesteld

De demissionair CDA-wethouder ligt nog in het ziekenhuis. Bij hem werden eerder deze week 'onregelmatigheden in de aorta' geconstateerd. ,,Het gaat de goede kant op", laat een woordvoerster van de gemeente weten. ,,Hij is van de Medium Care naar de zaal overgeplaatst. Hij blijft nog wel opgenomen. Hij moet vooral veel rust houden. Onderzoek moet uitwijzen hoe het nu verder gaat."

Vanuit de gemeente is nog wel onderzocht of het mogelijk was om Wijnen toch te installeren, bijvoorbeeld via Skype. De wet schrijft echter voor dat een raadslid voor dit officiële moment fysiek aanwezig moet zijn in een openbare raadsvergadering. Mogelijk kan hij bij een volgende vergadering alsnog geïnstalleerd worden.