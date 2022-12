Beelden tonen hoe man slag van wielsleutel krijgt tijdens zware vechtpartij in café in Moorsel

Aalst Aalsters inloopcen­trum voor dak- en thuislozen gesloten tijdens koudste en donkerste dagen: “Veiligheid was niet langer gegaran­deerd”

Het Aalsters inloopcentrum voor dak- en thuislozen in ontmoetingshuis De Brug in Hertshage is tijdelijk gesloten. Mensen zonder dak boven het hoofd zoeken er de warmte op in de koude winterdagen. “De veiligheid van onze medewerkers en cliënten was niet langer gegarandeerd”, zegt CAW Oost-Vlaanderen. “We onderzoeken de tijdelijke inzet van een beveiligingsfirma voor de toegangscontrole.”

