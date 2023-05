“Belangrijk dat betrokken leerkrachten naar school blijven gaan”: 't Stekske weer getroffen door drama, 11 jaar na busramp in Sierre

Peesjevee-pod­cast over de onrust bij PSV: ‘Het is wel zorgelijk voor de club, denk ik’

In de Peesjevee-podcast van deze week gaat het vooral over de onrust bij PSV, in de technische staf en een deel van de spelergroep. PSV-watcher Rik Elfrink doet een poging de zaak te duiden en zegt hij de zaak niet te groot en ook niet te klein wil maken. ,,Er is gedoe, absoluut. En de situatie is ook zorgelijk voor PSV, denk ik.”