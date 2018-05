Benefiet moet Valkenswaardse 'Mama met MS' verder richting Moskou helpen

Naast een hoop kleine initiatieven vindt op zaterdag 7 juli ook een benefiet plaats in Theater De Hofnar, met onder meer optredens van Rob Scheepers en Berry Knapen en een (kunst)veiling. Kaartjes kosten 20 euro.

Lees ook PREMIUM Mama Tanja uit Valkenswaard vestigt haar hoop op MS behandeling in Moskou Lees meer

De opbrengst is volledig bestemd voor de stamceltherapie die MS-patiënte Tanja Berkx in oktober in Moskou zal ondergaan. Die behandeling kan de slopende ziekte een halt toeroepen.

'Hartverwarmend'

Dankzij crowdfunding is inmiddels ruim 41.000 van de benodigde 70.000 euro ingezameld. ,,Het is hartverwarmend", vindt de 35-jarige Valkenswaardse. Ze staat versteld van alle initiatieven die voor haar in Valkenswaard en in haar geboortedorp Maasbracht worden bedacht.

Quote Er is al meer dan duizend kilo textiel opgehaald." Tanja Berkx