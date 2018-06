Benefiet voor Duchenne in Valkenswaard: 'Ik wilde er eerst niets mee te maken hebben'

Voetbal­club uit Borkel en Schaft gaat verder als 'hobbyclub'

12 juni VALKENSWAARD - Het doek is gevallen voor het vaandelteam van BES. Tijdens een bijeenkomst in de kantine is maandagavond besloten dat de voetbalvereniging van Borkel en Schaft komend seizoen geen eerste elftal meer in competitie brengt.