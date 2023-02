Benny Lunenburg en Achel VV pakken periodetitel en ontvangen zaterdag leider Zepperen-Brustem: “Bij winst breken we de titelstrijd weer open”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEHet gaat Achel VV momenteel voor de wind. Het team van trainer Benny Lunenburg zette woensdag Herkol opzij en stak zich met 23 punten op 30 het tweede periode kampioenschap op zak. Dat kon enkel omdat leider Zepperen-Brustem tegen Bregel verrassend een steek liet vallen. Maar ook in de algemene rangschikking ligt Achel VV op vinkenslag. “Als we zaterdag thuis een driepunter pakken tegen leider Zepperen-Brustem naderen we tot op vijf punten en doen we weer voluit mee voor de titel”, gooit Benny Lunenburg de knuppel in het hoenderhok.

Na het onverwachte ontslag bij Dessel Sport eind november, bloeit Benny Lunenburg helemaal open als depanneur bij zijn Achel VV. “Ik vond mijn ontslag bij Dessel onterecht en bijzonder zuur”, blikt Lunenburg nog even terug. “Toen Achel kwam aankloppen om het vertrek van Jan Van Hout op te vangen, heb ik niet geaarzeld en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad ondanks dat ik ook in de derde amateurreeks aan de slag kon. De mooie accommodatie, de kwaliteit van de spelersgroep en de prima resultaten hebben mijn zinnen verzet. Ik ben blij dat ik die keuze maakte.”

In het voetbal kan het snel gaan

Bij je start bij Achel mikte je op een plaats in de top vijf of een periodetitel. Die doelstelling heb je alvast binnen. Maar misschien zit er zelfs meer in? “In het voetbal kan het soms snel gaan. Vorige week stonden we samen met Bree-Beek nog tien punten achter op koploper Zepperen-Brustem. Maar na het onverwachte gelijkspel van de leider tegen Bregel, verkleinde de kloof tot acht punten. En als we zaterdag tegen diezelfde leider onze thuiswedstrijd winnen, is die marge op vier dagen gehalveerd en dit gooit dan weer de titelstrijd volledig open. Maar eerst moeten we zaterdag voorbij Zepperen-Brustem raken. De uitslag van deze partij is wellicht bepalend voor de rest van het seizoen. Het wordt een duel die alle kanten uit kan. De periodetitel kan ons alvast niemand meer afpakken”, weet de Achelse trainer.

Niet in het mes lopen

In de heenwedstrijd verloren jullie nipt met 1-0. “Ondanks de nederlaag waren we in Zepperen de dominante ploeg. Zepperen profiteerde van een onderschepte terugspeelbal om op voorsprong te klimmen. We hadden nadien wel overwicht en enkel halve kansen, maar stuitten op een stevig blok. Zaterdag willen we beter doen en voluit onze kans gaan. Welleswaar met aandacht voor onze verdedigende opdrachten. Zepperen is het sterkst op de counter. Dat mogen we niet uit het oog verliezen.”

Veel jeugdig talent

Je komt van derde nationale. Heeft het voetbal in eerste provinciale je verrast? “Ik heb vooral veel jeugdig talent opgemerkt. En ook veel ploegen die jongeren de kans geven om zich te ontplooien. Wij wonnen afgelopen woensdag wel met 0-3 tegen Herkol. Maar het liep niet zo gemakkelijk als de uitslag laat vermoeden. Een gretige tegenstander speelde een prima eerste helft. Onze doelman hield ons toen recht. Ook Alken verraste met een bijzonder jeugdige ploeg met veel enthousiasme. Torpedo charmeerde dan weer met zijn manier van voetballen. Kortom, ik amuseer me wel in deze reeks en ben nogmaals blij dat ik het aanzoek van Achel VV heb aangenomen”, besluit Benny Lunenburg.