Berre (23) neemt deel aan wereldkampioenschap voor bakkers in Tokio: “De prijs voor ‘Beste Croissant in Europa’ liet ik al vereeuwigen op mijn linkerpols”

Wethouder Waalre: ‘Deze week nog gesprek over verkeer Koningin Wilhelmi­nalaan’

WAALRE - Wethouder Peet van de Loo praat deze week nog met een groep bewoners van de Koningin Wilhelminalaan in Aalst. Zij stuurden eind januari een email aan het gemeentebestuur over hardrijdend verkeer in de straat.