Berry Knapen in Valkenswaard voor 8e keer Brabants Kampioen tonpraten

Eis 4 maanden cel voor flessentrekker die vriendin uit Valkenswaard verwent

11 januari DEN BOSCH - Echte liefde is onbetaalbaar. De nieuwe vriend van een Valkenswaardse vrouw deed in 2015 wel pogingen: hij wilde haar verwennen met een peperdure auto en een huis van bijna negen ton. Hij is echter een notoire flessentrekker, zo bleek donderdagochtend in de rechtbank.