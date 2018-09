Bert van Eijndhoven (82) uit Valkenswaard bedenkt ingenieus hulpmiddel voor mensen met stoma

DigiTaal­huis opent de deuren in Valkens­waard en Cranendon­ck

6 september VALKENSWAARD/CRANENDONCK - Het niet kunnen lezen van een medische bijsluiter, of niet zelfstandig in staat zijn om te reizen met het openbaar vervoer. Het DigiTaalhuis in Cranendonck en Valkenswaard biedt mensen hulp bij hun lees- en schrijfproblemen.