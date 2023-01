Bestelwagen brandt uit na ongeval met drie voertuigen

Lommel Tieners die betrokken waren bij vechtpar­tij worden vervolgd voor poging tot doodslag: “Dat filmpje was schokkend”

De tieners die in Lommel een bromfietser hardhandig hebben aangepakt worden vervolgd voor poging tot doodslag. Twee weken geleden circuleerden op sociale media beelden van een vechtpartij in het Lommelse stadscentrum. Aan de hand van de videobeelden startte de lokale politie een onderzoek, waarna drie jongemannen gearresteerd werden. De burgemeester van Lommel bevestigd nu dat de tieners vervolgd worden voor poging tot doodslag. “We willen laten voelen dat we dit soort gedragingen niet tolereren.”

25 januari