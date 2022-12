Bestuurder krijgt 36 maanden cel nadat hij voor negende keer rijdt zonder rijbewijs

Dat de man geen onbekende is voor het gerecht is intussen al duidelijk. Deze feiten kwamen aan het licht toen hij een ongeval veroorzaakte waarbij hij een fietser had aangereden. Meteen werd duidelijk dat hij niet in orde was en voor deze feiten stond hij terecht. Zijn advocaat vroeg nog om een milde straf, maar voor de rechtbank in Aalst was de maat vol. Hij kreeg naast zijn celstraf ook nog een geldboete van 13.600 euro en 6 jaar rijverbod. Hij moet ook alle proeven afleggen als hij ooit nog wil rijden en aantonen dat hij geschikt is om de weg op te komen.