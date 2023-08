Explosieve stijging van aantal zonnepane­len op daken in de regio: ‘De financiële prikkel wordt alleen maar groter’

EINDHOVEN/HELMOND – Het aantal zonnepanelen op daken in de regio neemt explosief toe. In Eindhoven is sprake van bijna een verviervoudiging in vijf jaar tijd, in Helmond is het zowat ‘keer zes’. ,,En de groei is er nog lang niet uit.”