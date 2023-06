Bewoonster van seniorenflat gooit brandende stoel van balkon

indebuurt.nl Potter­heads opgelet! De Harry Potter quiz-kampioen­schap­pen komen naar Eindhoven

Sommige mensen weten écht alles over Harry Potter. Dat hebben 61 teams uit de Benelux bewezen. Zij wonnen een plek in de Harry Potter Benelux Kampioenschappen in Eindhoven. Hun kennis over de serie wordt op de proef gesteld. Extra leuk: iedereen mag komen kijken.