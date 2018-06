Big Brother-finaliste opgepakt in plofkraakzaak, Audi met Nederlands kenteken bij Brabantse grens gevonden

Samenloop voor Hoop in Valkens­waard levert ruim 70.000 euro op

24 juni VALKENSWAARD - Zestig eregasten openden zaterdagmiddag de Samenloop voor Hoop Valkenswaard. In hun spoor ruim veertig teams die gezamenlijk, met in totaal meer dan achthonderd lopers, de 24-uurs wandeling in het gemeentelijk sportpark Den Dries gestalte gaan geven.