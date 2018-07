Bloemetjes tellen op de door brand verwoeste Malpie in Valkenswaard is niet zinloos

Buurman Johan Wijbenga start actie voor Eurocir­cuit in Valkens­waard: in een week ruim 3.000 krabbels

26 juli VALKENSWAARD - Zijn actie loopt boven verwachting. Johan Wijbenga uit Valkenswaard zette vooraf in op duizend steunbetuigingen toen hij vrijdag via internet een actie lanceerde voor het Eurocircuit. Dat bleek een voorzichtige inschatting. In een kleine week tekenden al dik drieduizend sympathisanten zijn online petitie.