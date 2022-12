Brand in vals plafond zorgt voor hevige rookontwikkeling in meerdere woningen

De brand ontstond rond 14.45 uur in Aalst. Zowel de brandweer van Aalst als Lede kwamen ter plaatse en konden het vuur snel blussen. Er was wel al heel wat rookontwikkeling aanwezig in het gebouw, en ook enkele andere woningen kregen rook binnen. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een slechte aansluiting van de schouw, waardoor het vals plafond vuur vatte. De brandweer had enkele uren werk om alles te controleren om zeker te zijn dat de brand volledig geblust was. Gewonden vielen er niet.