'Bredase' toppaardenwedstrijd naar Valkenswaard

Dorpsinitiatief Borkel en Schaft scoort met Biestven II

15 februari BORKEL EN SCHAFT - Na een jarenlang traject, is de kogel dan toch door de kerk. Het nieuwbouwproject Biestven II in Borkel en Schaft gaat door, vooral dankzij de inspanningen van de stichting Dorpsinitiatief. Waarom vrijwillig al deze inspanningen? ,,Simpel, dat is gewoon de liefde voor ons dorp. Bovendien willen we over 25 jaar ook nog steeds een dorp hebben."