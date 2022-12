Bromfietsster gewond naar ziekenhuis na aanrijding met personenwagen

Aalst V.VAK geeft brief af aan schepen: “De toren van de Sint-Jozefskerk is iconisch, de hoogste histori­sche toren van de stad”

Erfgoedvereniging V.VAK gaf voor de start van de gemeenteraad van Aalst een brief af aan de schepen van Erfgoed, Karim Van Overmeire (N-VA). In de brief pleiten ze voor een maximaal behoud van de Sint-Jozefskerk. Net voor de gemeenteraad raakte bekend dat de stad voor een deklassering wil gaan.

20 december