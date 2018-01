Burgemeester Anton Ederveen is Valkenswaard nog niet beu

Ederveen greep zijn elfde nieuwjaarsreceptie in Valkenswaard maandagavond aan om zijn herbenoeming alvast op de agenda te zetten. De procedure daarvoor wordt volgens protocol in het najaar in gang gezet. En het is uiteraard aan de gemeenteraad of het ook zover komt. Maar Ederveen, één van de langstzittende burgemeesters in deze regio, maakte in zijn speech duidelijk dat híj er in ieder geval nog een termijn aan wil vastknopen.

Verkiezingen

Ederveen had in zijn rede ook veel aandacht voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ('Mensen ga stemmen, laat je horen!). Daarnaast kwam de samenwerking met de gemeenten rond Eindhoven nadrukkelijk aan bod. De burgemeester herinnerde zijn toehoorders er aan dat in 2014 een krappe meerderheid in de gemeenteraad tegen deelname aan het Stedelijk Gebied stemde. Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre zijn daar wel in vertegenwoordigd. ,,Ze werken intensief samen op het terrein van wonen, werken en voorzieningen." Nu Brainportregio Eindhoven door het kabinet is aangewezen als Mainport, biedt dat volgens Ederveen enorme kansen voor Valkenswaard. De vraag is: welke rol gaat Valkenswaard hier in kiezen? ,,Wij hebben in onze toekomstvisie uitgesproken dat we ons richten op de Brainportregio. Dan ligt het ook voor de hand dat we daarin nu positie gaan kiezen en kleur bekennen", gaf de burgemeester alvast een voorzetje.