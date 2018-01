Burgemeester laat raadslid Van Dijk uit Valkenswaard doorlichten

Commotie rond artikel in De Strieper, Borkelnaren vinden stuk 'walgelijk neerbuigend' en 'smakeloos'

7:06 VALKENSWAARD - Hoewel de uitreiking van carnavalsblad De Strieper zaterdag een feestelijk moment had moeten zijn, heeft het blad bij veel inwoners van Valkenswaard voor een nare bijsmaak gezorgd. In een artikel wordt gerefereerd aan het minderwaardigheidscomplex dat veel Borkelnaren zouden hebben ten aanzien van Valkenswaard. Daarin komen zinnen voor als: 'De negorij binnenrijdend is het alsof je honderd jaar teruggeworpen wordt in de tijd'.