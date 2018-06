Burgemeester Valkenswaard: 'Gegraaf is geen Sodom en Gomorra'

VALKENSWAARD - ,,Of de wijk Het Gegraaf aan het afglijden is?" Burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard denkt van niet. ,,Dat is niet ons beeld. Wat er de laatste tijd allemaal is gebeurd, geeft misschien een bepaald gevoel bij mensen en dat is ook voorstelbaar. Maar het Gegraaf is geen wijk van Sodom en Gomorra."