Busje van de weg door gladheid in Valkenswaard

Verdachte brandstichting auto en zelfgemaakt explosief Valkenswaard aangehouden

16 januari VALKENSWAARD - Een 32-jarige man uit Valkenswaard is vrijdag aangehouden, omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij het in brand steken van een auto aan de Kerstroosstraat in Valkenswaard. Onder dezelfde auto werd eind december ook al een zelfgemaakt explosief gevonden. Of er een verband is met de brand is vooralsnog onduidelijk.