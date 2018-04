Buurt in Valkenswaard na zoveelste incident: ‘Als je zo vaak politie ziet, word je onrustig’

Valkenswaard - Een arrestatieteam dat een flat omsingelt. Het was maandag voor de Valkenswaardse wijk Het Gegraaf na vechtpartijen, drugspanden en een vuurwerkbom het zoveelste incident in een jaar tijd.

Robert Bocxe had maandag een vrije dag. Hij zat aan het einde van de middag in zijn achtertuin een boekje te lezen. Ontspannen. Tot er rond 17.00 uur plotseling een man aan de poort stond met een helm op zijn hoofd, een kogelvrij vest aan en een mitrailleur in zijn hand. Of meneer even naar binnen kon gaan. „Ik schrok me wezenloos”, vertelt Bocxe over zijn ontmoeting met het arrestatieteam. ,,Het is niet prettig als die uit het niets in je achtertuin staat.”

Vuurwapen

De zwaar bewapende mannen kwamen voor zijn buurman (22), die zich mogelijk met een vuurwapen ophield in de woning. Hun bepantserde auto’s stonden dwars op straat, er hingen politielinten en de flat werd compleet omsingeld. Uiteindelijk bleek er niemand thuis en werd de man later opgepakt in Waalre.

Het bewuste gezin zorgde de afgelopen maanden met rotzooi in de tuin, gegil, gescheld en harde muziek in de nacht al voor de nodige overlast. Maar het was de laatste tijd op meer plekken raak in de Bremlaan. Een van de appartementen moest dicht na een drugsvondst, recent was er een inbraakgolf en afgelopen zaterdag cirkelde er een halfuur lang een politiehelikopter boven de wijk. „Wat kan ik zeggen? Er gebeurt hier van alles”, glimlacht Bockxe. Dan serieuzer: „Als je zo vaak politie ziet, zoals afgelopen jaar, dan word je daar onrustig van.”

Slechte nacht

En daarin staat hij zeker niet alleen. Twee huizen verderop heeft Wil Vlaanderen na de verhalen over wapens en drugs een slechte nacht achter de rug. „Eigenlijk is dit een heel rustig wijkje. Een jaar geleden kwamen ze van de gemeente nog langs voor een enquête en heb ik nog ingevuld dat ik me hier gewoon veilig voelde. Dat is nu wel veranderd.”

De Bremlaan ligt in de wijk Het Gegraaf. In dit deel van Valkenswaard domineren de huurwoningen. Net als in de Bremlaan staan verspreid over de wijk maisonette-flats: onderin woningen met twee verdiepingen onder, bovenin een etage met kleine appartementen. Verder veel rijtjeshuizen en hier en daar een straat met koopwoningen. Geen wijk die criminaliteit ademt: geen rolluiken, bewakingcamera’s of hangjongeren. Toch is het een buurt waarbij mensen nog weleens een wenkbrauw optrekken als je zegt dat je er woont.

Vechtpartij

Dat zal na afgelopen jaar niet zijn veranderd. In Het Gegraaf stapelden de incidenten zich namelijk op. In mei vorig jaar ontaardde een tuinfeest aan de Klaproosstraat in een massale vechtpartij waarbij een bezoeker in zijn zij werd gestoken. In dezelfde maand moest de politie massaal uitrukken omdat een bewoner aan de Nieuwe Waalresestraat zich hevig verzette tijdens de arrestatie. Aan de Doornappelstraat en de Kerstroosstraat werden drugspanden gesloten.

Die laatste straat werd rond de jaarwisseling nog afgezet toen er onder een auto een vuurwerkbom lag. Het in elkaar geknutselde explosief werd onschadelijk gemaakt, maar twee weken later ging dezelfde auto bij een tweede ‘aanslag’ alsnog in vlammen op. „Ik vond dat heel akelig”, vertelt een buurtbewoonster. „In de dagen erna, en eigenlijk nu nog steeds, reed er elke dag wel een politiewagen door de straat. Dat helpt.”

Terug bij af

De situatie roept bij sommige bewoners herinneringen op aan pakweg vijftien jaar geleden. Het Gegraaf dreigde te verloederen, waarna gemeente, woningbouw en politie in actie kwamen. Het ging lang goed, maar sinds dit jaar lijkt de wijk terug bij af. Het is opnieuw tijd voor actie, zeggen de buurtbewoners. Van plannen om te verhuizen is bij hen geen sprake, niemand is hier bang. Maar ook niemand kan ontkennen dat het gevoel van onveiligheid toeneemt.