Carnavalswagens volop in de verkoop via Marktplaats

EINDHOVEN - In de dagen na carnaval barst direct een levendige handel in tweedehands praalwagens los. Zo komt via Marktplaats jaarlijks een soort wagencarrousel door Zuid-Nederland op gang.

Amper een week geleden reed hij nog naar een verdienstelijke tweede plaats bij de optochten van Striepersgat (Valkenswaard) en Brouwersgat (Dommelen). En nu heeft de wagen van CV Vijf vur Halluf Elluf alweer bijna een nieuwe eigenaar. De praalwagen, met Chinees thema en een vrolijk zwaaiende pandabeer aan de achterzijde, is volgend jaar zeer waarschijnlijk in het West-Brabantse Klundert te bewonderen. ,,We hebben hem zelf uit Urmond in Limburg", licht wagenbouwer Rik Damen toe. Voor een relatief schijntje, want het betrof een opknapper. ,,De basis van de wagen in hetzelfde gebleven, maar we hebben hem wel weer helemaal mooi gemaakt. Er moest flink wat aan gebeuren."

En nu is-ie dus alweer bijna de deur uit. Niet voor de 1.000 euro die Vijf vur Halluf Elluf als beginprijs vroeg. ,,Maar boven ons streefbedrag. Je moet altijd wat hoger inzetten." En dus heeft de vereniging alweer een klein startkapitaaltje voor de volgende carnaval. Een nieuwe wagen aanschaffen gebeurt net als vorig jaar pas weer na de zomer: eerst moet de vereniging nog op zoek naar een nieuwe bouwplaats.

Duizenden euro's

De wagen van Vijf vur Halluf Elluf is lang niet de enige in de regio die binnenkort van eigenaar wisselt. Op verkoopwebsite Marktplaats gaan de kleintjes met een auto als onderstel voor een paar honderd euro van de hand. De prijzen van grote joekels lopen tot in de duizenden euro's. Een Budelse carnavalswagen doet momenteel 1.999 euro. En ook buurtvereniging Aarle uit Best heeft een enorm gevaarte van twintig meter lang in de aanbieding. De wagen vol kleurrijke oldtimers won de Bestse optocht. Voor 2.200 euro mag hij weg. ,,Hij is dus ook prima als prinsenwagen te gebruiken", prijst Wil de Koning aan. ,,Er kan makkelijk een raad van elf op; wij waren met een man of 55."

Waar Aarle elk jaar een nieuwe wagen terugkoopt om die op te knappen, bouwt CW de Goudblinkers van onderstel af aan zelf. Zoals de wagen 'Wie Wint-er', vol winterse en Olympische elementen, die het dit jaar schopte het tot winst in de thuisoptocht, een derde plaats in Helmond en een vierde in Asten. En gisteren ook nog eens tot 'dagtopper' op Marktplaats. De prijs? N.o.t.k., ofwel nader overeen te komen. ,,Het is altijd de vraag wat een koper aan elektro mee over wil nemen", vertelt Jasper Goossens. ,,Het liefst verkopen we hem zo compleet mogelijk." Alleen een serieus bod maakt kans. ,,Als we hem niet snel kwijt raken, gaan we er zelf weer mee aan de slag. Over een paar weken zakt de markt in, daarna wordt er tot na de zomer nauwelijks meer in gehandeld."

Doorverkopen

Mocht de huidige wagen toch in Mierlo-Hout blijven, heeft dat ook voordelen. ,,Dan weten we dat het onderstel goed werkt. Maar als we hem zelf houden, moeten we ook veel materialen afbreken en afvoeren. Dat kost allemaal weer geld. Daarom is doorverkopen vaak gunstiger. Dan heb je meteen wat geld voor volgend jaar, al haal je het er uiteindelijk nooit helemaal uit."

Volledig scherm De wagen van CW de Goudblinkers tijdens de optocht van Mierlo-Hout. © FotoMeulenhof