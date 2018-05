CDA Valkenswaard in lastig parket door 'kwestie' Mart Wijnen

Het is een lastig parket waarin de partij zich bevindt: door de gezondheidsperikelen van Mart Wijnen heeft het CDA nog steeds maar vier van de vijf stoeltjes bezet. De fractie wil het liefst een tijdelijke vervanger voor Wijnen aanwijzen, tot hij weer is aangesterkt. Maar dat kan (nog) niet.

Het is een bijzondere situatie. Wijnen heeft zijn raadslidmaatschap wel aanvaard, maar is nog niet officieel geïnstalleerd. Hij moet daarvoor tijdens een raadsvergadering lijfelijk aanwezig zijn. Daar is hij tot op heden wegens gezondheidsredenen niet toe in staat geweest. Pas als dat laatste is gebeurd, mag een partijgenoot volgens de wet zijn zetel tijdelijk innemen.

Terugkeer

CDA-fractievoorzitter Davey Gerlings denkt met zijn partij na over de mogelijkheden. Een van de opties die daarbij is voorbijgekomen: Wijnen desnoods tien minuten naar de raadszaal krijgen en zodra hij is beëdigd een vervanger oproepen. Gerlings verwacht echter niet dat Wijnens gezondheid zo'n actie al toelaat bij de eerst komende gelegenheid op donderdag 17 mei.