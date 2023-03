Center Parcs steunt JEZ! door grote zwembadparty te organiseren: “We creëren een hoopvolle kijk op de toekomst”

Op vrijdag 17 maart opent Center Parcs Vossenmeren de Aqua Mundo om de leukste zwembadparty van het jaar te organiseren. Daarmee wil de organisatie jongerencollectief JEZ! van VTM, Qmusic, HLN en Belfius een warm hart toesteken. “We hebben een speciale relatie met jongeren, ze zijn voor ons ontzettend belangrijk”, klinkt het bij Liesbeth Vandamme, salesverantwoordelijke van Center Parcs. “We zien ieder jaar veel van hen op onze parken starten als jobstudent of in hun eerste baan. Bij ons krijgen ze de kans om het vak te leren en om door te groeien, maar we willen ook graag hun stem horen. Dat empoweren we door verschillende trajecten. Dat gunnen we eigenlijk alle jongeren in België, daarom ondersteunen we deze actie volledig.”